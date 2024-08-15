Депутат из Башкирии пострадал при атаке украинского дрона в Запорожской области

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency Машину с депутатами башкирского Госсобрания – курултая Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой, которые отправились на гуманитарную миссию в зоне спецоперации РФ, атаковал беспилотник военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии