Депутат из Башкирии пострадал при атаке украинского дрона в Запорожской области

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency Машину с депутатами башкирского Госсобрания – курултая Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой, которые отправились на гуманитарную миссию в зоне спецоперации РФ, атаковал беспилотник военнослужащих ВСУ и украинских националистов.