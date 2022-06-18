По мнению президента России, задачи спецоперации будут решены благодаря качествам российских военных и позиции поддержавших военную операцию на Украине граждан Сообщение Путин назвал залог решения задач спецоперации на Украине появились сначала на .
По мнению президента России, задачи спецоперации будут решены благодаря качествам российских военных и позиции поддержавших военную операцию на Украине граждан Сообщение Путин назвал залог решения задач спецоперации на Украине появились сначала на .
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