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Не только о футболе

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«Реал» против «Барсы» в Суперкубке Испании, Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024-го по опросу ВЦИОМ, 917-й гол Роналду, выкрики Лапорты, жалоба Джоковича на отравление, расизм в футзале и другие новости

«Реал» против «Барсы» в Суперкубке Испании, Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024-го по опросу ВЦИОМ, 917-й гол Роналду, выкрики Лапорты, жалоба Джоковича на отравление, расизм в футзале и другие новости

1. «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, победив «Мальорку» – 3:0! «Барса» с «Реалом» разыграют Суперкубок Испании в 3-й раз подряд.

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Комментарии
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КУАТ
Все будут ждать очередное испанское классико.
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7 час.

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