Could Geothermal Energy Rescue Germany's Fading Coal Towns?

Europe’s largest economy is walking a precarious tightrope toward carbon neutrality, trying to balance energy security with climate goals as this summer’s heat waves create mounting pressure on the continent’s energy grids while simultaneously highlighting the importance of mitigating emissions.
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