Хвалят Москву 17 тысяч раз в день. Беглые комики во главе с Русланом Белым* перешли от шуток к жалобам: "Думал ли, что будут проблемы?"

Хвалят Москву 17 тысяч раз в день, а ведь недавно высмеивали. Беглые комики во главе с Русланом Белым* в эмиграции перешли от шуток к жалобам: "Думал ли, что будут проблемы?"Спустя два с половиной года "звёздные релоканты" начинают избавляться от иллюзий и приходить не только к осознанию, но и к публичному признанию простого факта.
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