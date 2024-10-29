Хвалят Москву 17 тысяч раз в день. Беглые комики во главе с Русланом Белым* перешли от шуток к жалобам: "Думал ли, что будут проблемы?"

Хвалят Москву 17 тысяч раз в день, а ведь недавно высмеивали. Беглые комики во главе с Русланом Белым* в эмиграции перешли от шуток к жалобам: "Думал ли, что будут проблемы?"Спустя два с половиной года "звёздные релоканты" начинают избавляться от иллюзий и приходить не только к осознанию, но и к публичному признанию простого факта.