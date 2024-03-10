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Медведев о проблемах с освещением в первом матче в Индиан-Уэллс: «Думал, что если проиграю, то свалю все на судью и супервайзера»

Медведев о проблемах с освещением в первом матче в Индиан-Уэллс: «Думал, что если проиграю, то свалю все на судью и супервайзера»

Даниил Медведев прокомментировал жалобы на освещение по ходу матча с Роберто Карбаллес-Баэной во втором круге в Индиан-Уэллс (6:2, 6:3).

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