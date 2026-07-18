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ВС России поразили резервуары с ГСМ в одесском порту Южный

ВС России поразили резервуары с ГСМ в одесском порту Южный

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по территории порта Южный в Одесской области. Целями стали резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

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