ВС России поразили резервуары с ГСМ в одесском порту Южный

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по территории порта Южный в Одесской области. Целями стали резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.
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