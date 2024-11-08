Орбан рассказал, что выпил в честь победы Трампа

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что выпил в честь победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов водки, а не шампанского, как ранее обещал, поскольку был тогда в киргизской столице Бишкеке на саммите Организации тюркских государств.