Магнитная буря накроет Землю к вечеру

К Земле ближется магнитная буря. Она охватит планету вечером. Утром понедельника магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, но уже в 16-17 часов поле будет колебаться, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
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