Бывший президент Украины Порошенко рассказал о нехватке снарядов и дронов.Пётр Порошенко, бывший украинский лидер, до сих пор метящий обратно в президенты Незалежной, подверг жёсткой критике ситуацию в украинской армии.
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