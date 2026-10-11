Ну что, вот и окончательно обделался крупнейший экспортер дизеля в мире - США. Мировой дефицит покрыть не удалось, сателлиты не помогли, цены на заправках в США - на максимумах.
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Ну, цены не рвали вверх, а подросли. У нас цены еще больше. А что мы получили взамен? JОещания снять санкции, которые специально для этих обещаний вводили последнее время? Опять россияне должны спасать американскую власть, вместо того, чтобы подтолкнуть падающего. Нафига мы всем помогаем, кроме своих людей? Уже рассматривается вопрос о дополнительном повышении налогов, хотя нас уверяли, что ставка НДС 22% временно.
Поживём, увидим. Как-то оно ещё поучится на деле.