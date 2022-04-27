Popcaketv

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  • kraft54
    а тебе,певичка из варьете,кто руку подаёт?я бы тебе тоже не подал.«Вы в своем уме?!...
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    Тебе дура, до Симоньян как до Москвы раком! И даже свой рот поганый не открывай в ее адрес. Сиди там у себя и пой пес...«Вы в своем уме?!...
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Симоньян прошлась по Галкину после его жестких высказываний об РФ: «Галкин поливает помоями страну, не имея представления, что такое родина»

Симоньян прошлась по Галкину после его жестких высказываний об РФ: «Галкин поливает помоями страну, не имея представления, что такое родина»

Журналистка Маргарита Симоньян стала одной из тех знаменитостей, которые публично прошлись по Максиму Галкину за его слова о родине и за то, что он не испытывает и малейшей вины из-за своего отъезда.

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