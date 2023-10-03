В Молдавии членам запрещенной партии разрешили участвовать в выборах

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционной норму Избирательного кодекса республики, лишающую членов запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор» права участвовать в выборах в течение нескольких лет.
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