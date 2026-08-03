Цифровая платформа для профилактики здоровья появится в Свердловской области

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Мария Емельянова в интервью «ФедералПресс» рассказала о новом проекте, который поможет жителям региона следить за своим здоровьем.
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