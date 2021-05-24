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Появление репчатого лука в рационе избавит человека от проблем со сном

Появление репчатого лука в рационе избавит человека от проблем со сном

Регулярное употребление этого овоща в целом положительно сказывается на здоровье. Это обусловлено содержанием в нем витаминов А, С и Е и веществ, обладающих противовоспалительными свойствами и снижающих концентрацию вредного холестерина в крови.

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