FT: гендиректор компании X Яккарино провела ротацию кадров из-за давления Маска

Руководство американской компании X, которая пришла на смену Twitter Inc., провело ротацию кадров в связи с давлением владельца одноименной социальной сети Илона Маска на генерального директора фирмы Линду Яккарино.
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