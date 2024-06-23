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FT: гендиректор компании X Яккарино провела ротацию кадров из-за давления Маска

FT: гендиректор компании X Яккарино провела ротацию кадров из-за давления Маска

Руководство американской компании X, которая пришла на смену Twitter Inc., провело ротацию кадров в связи с давлением владельца одноименной социальной сети Илона Маска на генерального директора фирмы Линду Яккарино.

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