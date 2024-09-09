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РБК: летом в РФ купили рекордное за восемь лет количество игристого вина

РБК: летом в РФ купили рекордное за восемь лет количество игристого вина

Пять млн декалитров игристого вина купили в РФ с июня по август 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

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