РБК: летом в РФ купили рекордное за восемь лет количество игристого вина

Пять млн декалитров игристого вина купили в РФ с июня по август 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).
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