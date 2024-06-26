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Закон, порядок, государство

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В МЧС России обсудили вопросы оповещения населения

В МЧС России обсудили вопросы оповещения населения

26 июня состоялось заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя главы ведомства Антона Герасимова.

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