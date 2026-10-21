Taiwan is the next pressure point that will test China's weaponization of rare earth metals. When Japan indicated it would not remain neutral in a Taiwan conflict, Beijing responded by sharply restricting exports of several heavy rare earth materials, including dysprosium and terbium.
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