Целую неделю потратил семиклассник Артём на то, чтобы сделать вот такие креативные карандашницы для школьников, живущих в зоне СВО.
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Целую неделю потратил семиклассник Артём на то, чтобы сделать вот такие креативные карандашницы для школьников, живущих в зоне СВО.