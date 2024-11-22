"Русские муртады": иноземные специалисты начали использовать новое слово в отношение русских. Что оно значит?

Avia.pro - СМИ Дети иноземцев оказали сопротивление полиции: учинили беспредел в ТЦ Москвы Малолетние нарушители: проблема подростковой агрессии и общественный резонанс Недавний инцидент в Москве вновь обострил дискуссию о подростковой агрессии и отношении общества к нарушениям, совершаемым несовершеннолетними.