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Глава МО Умеров: Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов

Глава МО Умеров: Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов

Глава МО киевского режима Рустем Умеров проинформировал о заключении новых договорённостей о поддержке с державами Запада, отметив, что они согласились финансировать создание оружия на территории Украины.

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