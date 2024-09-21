Глава МО Умеров: Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов

Глава МО киевского режима Рустем Умеров проинформировал о заключении новых договорённостей о поддержке с державами Запада, отметив, что они согласились финансировать создание оружия на территории Украины.
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