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Парламентская газета

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Электроника может подорожать на 15-20% из-за санкций США против Китая

Электроника может подорожать на 15-20% из-за санкций США против Китая

Электроника и бытовая техника могут подорожать на 15-20 процентов к лету 2025 года. По словам экспертов, резкий рост цен способны спровоцировать новые санкции США против Китая: в Поднебесную планируют запретить поставки чипов с высокопропускной памятью, а также оборудования для их производства.

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