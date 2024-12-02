Электроника может подорожать на 15-20% из-за санкций США против Китая

Электроника и бытовая техника могут подорожать на 15-20 процентов к лету 2025 года. По словам экспертов, резкий рост цен способны спровоцировать новые санкции США против Китая: в Поднебесную планируют запретить поставки чипов с высокопропускной памятью, а также оборудования для их производства.