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Данкан Робинсон выбыл на месяц

Форвард «Хит» Данкан Робинсон перенесет операцию на пальце и пропустит как минимум месяц. Как уточняет журналист Sun Sentinel Айра Уиндерман, игрок получил повреждение в ноябре во встрече с «Вашингтоном».

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