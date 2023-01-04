Данкан Робинсон выбыл на месяц

Форвард «Хит» Данкан Робинсон перенесет операцию на пальце и пропустит как минимум месяц. Как уточняет журналист Sun Sentinel Айра Уиндерман, игрок получил повреждение в ноябре во встрече с «Вашингтоном».
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