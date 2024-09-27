27 сентября 2024, 08:28 Спорт Размер текста А А А Не было и 22 лет: в Курской области убит чемпион Украины по ММА close Чемпион Украины не дожил полтора месяца до 22 лет В Курской области убит чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец.