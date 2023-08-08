Европейские банки потеряли миллиарды из-за налога на сверхдоходы

Акции крупных итальянских банков резко упали после объявленного решения правительства страны о введении дополнительного налога на сверхдоходы и показали худший результат на европейских фондовых биржах, потеряв почти 10 миллиардов евро капитализации.
Акции крупных итальянских банков резко упали после объявленного решения правительства страны о введении дополнительного налога на сверхдоходы и показали худший результат на европейских фондовых биржах, потеряв почти 10 миллиардов евро капитализации.
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