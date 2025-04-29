Энергия жизни природы через мои фотографии Нашу жизнь невозможно представить без фотографий. С возросшей популярностью социальных сетей, люди фотографирую все, от себя любимого до еды, которую ели на завтрак.
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