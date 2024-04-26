В Букингемском дворце придумали, как разрушить планы Меган Маркл

У королевской семьи закончилось терпение. Королевская семья нанесла удар по бизнесу Меган Маркл LEGION-MEDIAЗа те уже почти четыре года, что Меган Маркл и Гарри, перебравшиеся в Америку, всеми возможными способами атакуют и наносят вред репутации монарха и его родных, последние ни разу не позволили себе ответить на выпады принца с герцогиней.