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В Букингемском дворце придумали, как разрушить планы Меган Маркл

В Букингемском дворце придумали, как разрушить планы Меган Маркл

У королевской семьи закончилось терпение. Королевская семья нанесла удар по бизнесу Меган Маркл LEGION-MEDIAЗа те уже почти четыре года, что Меган Маркл и Гарри, перебравшиеся в Америку,  всеми возможными способами атакуют и наносят вред репутации  монарха и его родных,  последние ни разу не позволили себе ответить на выпады принца с герцогиней.

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