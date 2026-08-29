В Тюменской области отменён режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности, действовавший в Тюменской области около полутора часов, отменён.В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности.
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