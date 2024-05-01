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Сегодня Людмиле Беспаловой присвоено звание Героя Труда РФ: селекционер из Краснодара с мировой известностью

Сегодня Людмиле Беспаловой присвоено звание Героя Труда РФ: селекционер из Краснодара с мировой известностью

В числе награжденных почетным званием – известная не только на Кубани, но и в России и мире селекционер, завотделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна Людмила Беспалова.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а водителю то за что? или это современная пашаангелина/лёхастаханов?
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13 час.

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