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Север Пресс

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Угроза атаки БПЛА объявлена в Тюменской области

Угроза атаки БПЛА объявлена в Тюменской области

На территории Тюменской области ввели режим беспилотной опасности. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, так как мера носит превентивный характер, сообщил губернатор региона Александр Моор.

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