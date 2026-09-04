Угроза атаки БПЛА объявлена в Тюменской области

На территории Тюменской области ввели режим беспилотной опасности. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, так как мера носит превентивный характер, сообщил губернатор региона Александр Моор.
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