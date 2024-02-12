Контраст...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН И лучшего подарка Путину самоходный дед на перфокартах, попытавшийся перебить повестку возмущённой речью по поводу того, что его назвали "дряхлым стариком с проблемами с памятью" (в связи с расследованием ситуации с неподобающим хранением конфиденциальных документов, которые были обнаружены там, где они быть не были должны), сделать просто не мог.