Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Где они сейчас собирают? Это древние запасы продают. В ЭТОМ ГОДУ У УКРОПОВ ПИДЕЦ БУДЕТЗачем польские фе...
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Контраст...

Контраст...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН И лучшего подарка Путину самоходный дед на перфокартах, попытавшийся перебить повестку возмущённой речью по поводу того, что его назвали "дряхлым стариком с проблемами с памятью" (в связи с расследованием ситуации с неподобающим хранением конфиденциальных документов, которые были обнаружены там, где они быть не были должны), сделать просто не мог.

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