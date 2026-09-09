Press TV: КСИР нанес мощный ракетный удар по двум эсминцам ВМС США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум эсминцам ВМС США. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
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