ФСБ смогла пресечь 7 терактов на Урале по заданию с Украины

ФСБ России предотвратила 7 попыток диверсий в Свердловской области с начала СВО Сотрудники ФСБ пресекли семь терактов на объектах транспортной инфраструктуры Свердловской области с начала специальной военной операции на Украине.
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