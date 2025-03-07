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Неделя моды в Париже: Джиджи Хадид, Кристина Романова, Doja Cat на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Джиджи Хадид, Кристина Романова, Doja Cat на показе Schiaparelli

В рамках Недели моды в Париже прошёл показ новой коллекции Schiaparelli. Шоу посетили: Анна Винтур, Кристина Романова, Doja Cat, лауреатка "Грэмми" Doechii, Кьяра Ферраньи, Леони Ханне, фэшн-фотограф Надя Ли Коэн, певица Шарлотта Карден и другие.

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