Неделя моды в Париже: Джиджи Хадид, Кристина Романова, Doja Cat на показе Schiaparelli

В рамках Недели моды в Париже прошёл показ новой коллекции Schiaparelli. Шоу посетили: Анна Винтур, Кристина Романова, Doja Cat, лауреатка "Грэмми" Doechii, Кьяра Ферраньи, Леони Ханне, фэшн-фотограф Надя Ли Коэн, певица Шарлотта Карден и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии