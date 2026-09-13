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Царьград

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Горы не прощают. Спасатели нашли туристическую группу, пропавшую в Карачаево-Черкесии. Вот что произошло

Горы не прощают. Спасатели нашли туристическую группу, пропавшую в Карачаево-Черкесии. Вот что произошло

Как правило, горы не прощают легкомыслия, поэтому к походу в дикую местность нужно готовиться. Тщательно продумать маршрут и хорошо иметь с собой средство для связи с миром - спутниковый телефон.

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