Органам внутренних дел на транспорте исполняется 105 лет

МГ

Малик Гумеров

Полицай - нужно убрать !!! Полицай это антинародная структура - страж паразитирую.щего класса буржуазии ! С полицаями связан геноцид народов России ...... в ВОВ-ну .... и т.д.. Нужно возвращать - НАРОДНАЯ МИЛИЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ , похерить полицаев ... !