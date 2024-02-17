Истоки транспортной полиции берут начало в октябре 1837 года, с момента официального открытия железной дороги Петербург-Царское Село и начала бурного строительства железных дорог по всей стране.
Органам внутренних дел на транспорте исполняется 105 лет
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Полицай - нужно убрать !!! Полицай это антинародная структура - страж паразитирую.щего класса буржуазии ! С полицаями связан геноцид народов России ...... в ВОВ-ну .... и т.д.. Нужно возвращать - НАРОДНАЯ МИЛИЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ , похерить полицаев ... !
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