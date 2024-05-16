Спрос россиян на отдых в Крыму в 2024 году вырос на 50% по сравнению с прошлым годом

Крым продолжает оставаться одним из самых популярных мест отдыха среди россиян. По словам главы республики Сергея Аксенова, спрос на летний отдых на полуострове в 2024 году вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом.
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