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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Овечкин: «Побью рекорд – придумают еще какой-то. Потом будут говорить, что нужно считать голы с чемпионата мира. Тот, который побит, он ценнее»

Нападающий « Вашингтона » Александр Овечкин рассказал о своем отношении к рекордам.  Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ .

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