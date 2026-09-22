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Новости Липецка

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Игорь Мальчиков рекомендован ВКСС председателем Липецкого облсуда

Игорь Мальчиков рекомендован ВКСС председателем Липецкого облсуда

Игорь Мальчиков, зампред Первого апелляционного суда общей юрисдикции, рекомендован на должность председателя Липецкого областного суда.

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