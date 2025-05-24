Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ВИЧ встречается у мигрантов в 2,93 раза чаще, чем у россиян, туберкулез — в 2,65 раза

ВИЧ встречается у мигрантов в 2,93 раза чаще, чем у россиян, туберкулез — в 2,65 раза

Кроме криминала мигранты завозят в Россию ещё и опасные заболевания: ВИЧ, коклюш, сифилис, туберкулез, менингит.

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