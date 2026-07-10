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Daily Storm

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ЛДПР предложила отменить штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей

ЛДПР предложила отменить штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей

Слуцкий заявил, что это необходимо сделать, если собственник не намеренно уклоняется от регистрации, а по объективным причинамФракция ЛДПР предложила полностью отменить административные штрафы за нарушение установленных сроков государственной регистрации автомобилей.

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