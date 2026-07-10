ЛДПР предложила отменить штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей

Слуцкий заявил, что это необходимо сделать, если собственник не намеренно уклоняется от регистрации, а по объективным причинамФракция ЛДПР предложила полностью отменить административные штрафы за нарушение установленных сроков государственной регистрации автомобилей.
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