Утечка теплоносителя на АЭС в Финляндии как симптом серьёзных проблем

Происшествия, подоплёку которых тщательно пытаются скрыть, могут повлечь широкие региональные последствияВ начале марта на крупнейшем ядерном реакторе Европы произошла радиоактивная утечка.
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