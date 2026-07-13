🔥 Между Сакским и Симферопольским районами горела сухая трава на площади 33 гектара Спасатели полностью ликвидировали пожар.
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🔥 Между Сакским и Симферопольским районами горела сухая трава на площади 33 гектара Спасатели полностью ликвидировали пожар.