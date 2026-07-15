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Рецепт жареных кабачков в необычном кляре, который не нужно готовить

Наступило лето, в теплицах поспевают овощи, и вот уже на грядке виднеется молоденький кабачок. Шкурка его пока еще очень тонкая, и из него можно приготовить вкусные и полезные салаты, закуски, рагу, да и много чего еще интересного.

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