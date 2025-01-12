Издатель Lords of the Fallen пообещал не добавлять DEI-элементы в свои игры — они бьют по продажамХилл не привел конкретных примеров, но указал, что за один только последний год несколько крупных игр с “социальными и политическими повестками” показали разочаровывающие результаты.
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