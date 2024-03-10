Возможность выезда есть, но ограничена: какие в 2024 году есть действующие КПП РФ с Европой Алиса БронскаяВ настоящее время значительно ограничены возможности путешествия из Российской Федерации в Европу через сухопутные границы.
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