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Хаотично, но массово: в России дорожают новые автомобили

Цены на новые легковые автомобили в январе выросли на 1,5-5%, пишет «Коммерсант». Переписывание ценников проходит массово, производители и дилеры продолжают перекладывать в цену машин повышение утилизационного сбора.

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