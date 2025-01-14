Хаотично, но массово: в России дорожают новые автомобили

Цены на новые легковые автомобили в январе выросли на 1,5-5%, пишет «Коммерсант». Переписывание ценников проходит массово, производители и дилеры продолжают перекладывать в цену машин повышение утилизационного сбора.
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