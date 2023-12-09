Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты создают свои королевства за решеткой: Кормим, наблюдаем, но не находим общий язык

Avia.pro - Новости Вызовы Пенитенциарной Системы: Проблема Иностранных Заключенных Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил серьезную озабоченность по поводу значительного числа иностранных граждан в российских местах лишения свободы.

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Комментарии
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ИК
Ирина Колодий
За номер и еду нужно платить. Не хочешь работать не ешь! Не будешь есть- умрешь! Но это твой выбор!
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9 час.
михаил ошкин
Гражданин Чуйченко, не нравится старый уголовно-исполнительный кодекс - разработайте новый. Кто и что Вам мешает? И заставьте работать своих подчиненных. У каждой &quot;проблемы&quot; есть должность, фамилия, имя и отчество.
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9 час.
Alex Nемо
Восстановить зоны в пределах заполярного круга, там где есть сосновые леса, для разработки этого ценного материала, плюс там есть рудники и прочие необходимые народному хозяйству предприятия. Не выполнил норму - не получишь пайку. Вот и весь стимул. В своё время мне в роту прибыло молодое пополнение в том числе несколько выходцев из Таджикистана.  Пришёл старшина и докладывает - командир там моя-твоя не понимат опять началась. Я зашел в помещение, где молодняк проходил карантин, и представился на таджикском языке. Объяснил дальше, на русском языке, что если кто меня не понимает, то отправится в дисбат для обучения русскому языку. После этого проблем не было вообще! Даже сало в борще жрали и нахваливали!
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24 мин.

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