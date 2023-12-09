Мигранты создают свои королевства за решеткой: Кормим, наблюдаем, но не находим общий язык

Alex Nемо

Восстановить зоны в пределах заполярного круга, там где есть сосновые леса, для разработки этого ценного материала, плюс там есть рудники и прочие необходимые народному хозяйству предприятия. Не выполнил норму - не получишь пайку. Вот и весь стимул. В своё время мне в роту прибыло молодое пополнение в том числе несколько выходцев из Таджикистана. Пришёл старшина и докладывает - командир там моя-твоя не понимат опять началась. Я зашел в помещение, где молодняк проходил карантин, и представился на таджикском языке. Объяснил дальше, на русском языке, что если кто меня не понимает, то отправится в дисбат для обучения русскому языку. После этого проблем не было вообще! Даже сало в борще жрали и нахваливали!