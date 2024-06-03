Американский авианосец поработал в интересах Москвы.

Sergiy Che Главный молодец ВВП - который подумал своевременно о Севморпути (включая ледокольный флот)) и почему то мне так кажется подумал и о хуситах и чем им палить))Прокси войны они для всех!))

СХ Сергей Храмов Ребята в шлепанцах и наркотой за щекой отличные бойцы и саудам показали, кто на поле боя лучший. РВСН.