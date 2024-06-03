Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Автор: Виктория Никифорова В удивительно маленьком мире мы сегодня живем.
Американский авианосец поработал в интересах Москвы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Главный молодец ВВП - который подумал своевременно о Севморпути (включая ледокольный флот)) и почему то мне так кажется подумал и о хуситах и чем им палить))Прокси войны они для всех!))
Ответить
18 час.
СХ
Сергей Храмов
Ребята в шлепанцах и наркотой за щекой отличные бойцы и саудам показали, кто на поле боя лучший. РВСН.
Ответить
16 час.
Sergiy Che
У муслимов наркота не в чести (особенно у кадровых военных)) это скорее у пиндосских вояк наркота будет за щекой (если не купленная у местных наркоторгашей то выданная перед боем военным лекарем "для снятия страха" из милитари-фармакологии)))
Ответить
16 час.
Свежие комментарии